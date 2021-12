Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen abordent leur demi-finale face aux rapaces de Gap

Après un quart de finale balayé en quatre matchs face au Pionniers de Chamonix, les Dragons de Rouen vont s'attaquer à un nouvel adversaire les Rapaces de Gap pour le compte des demi-finales de Playoffs de la Synerglace Ligue Magnus ce vendredi 15 et ce samedi 16 mars pour les matchs 1 et 2 sur leur glace de l'Ile Lacroix. Début des deux rencontres à 20h.

On connait enfin l'adversaire des Jaunes et Noirs pour ce nouveau tour de Playoffs. En effet, si les Rapaces, 5è de la saison régulière, sont sortis vainqueur de leur demi-finale face à Angers en cinq matchs, Grenoblois et Rouennais tout deux déjà qualifiés devaient attendre le résultat de la série entre Amiens et Bordeaux pour connaitre leur adversaire (Amiens s'est qualifié au 7è match).

Maintenant connu, les joueurs de Fabrice Lhenry pouvaient préparer au mieux cette rencontre face à un adversaire bien connu rencontré à de maintes reprises au cours des saisons précédentes dans les phases finales.

Cette saison, les deux équipes se sont rencontrées en ouverture de la saison avec une première victoire rouennaise à domicile sur le score de 3-2, deux autres rencontres en décembre remportées 4-1 et 5-1 puis une dernière confrontation en février et une victoire 6-4.

Les choses sérieuses commencent donc pour les Normands face à un adversaire jamais facile à manœuvrer pour aller chercher une place en finale face au vainqueur de la série entre les Gothiques d'Amiens et les Brûleurs de Loups de Grenoble.

