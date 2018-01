Hockey sur glace : les Dragons de Rouen prennent leur revanche sur les Rapaces de Gap

Dimanche 21 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés sur l'Ile Lacroix face aux Rapaces de Gap lors de la 37ème journée de Saxoprint Ligue Magnus sur le score de 5-1.

C'est une nouvelle grosse victoire, qu'ont remporté les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sur leur glace de l'Ile Lacroix face aux Rapaces de Gap, troisièmes avant le match, lors de la 37ème journée de Saxoprint Ligue Magnus. Score final : 5-1 le dimanche 21 janvier 2018.

Un powerplay efficace

Le match débute sur une forte intensité pour des Rouennais qui ont à cœur de prendre une revanche sur la demi-finale perdue en Coupe de France à Gap (6-2). Sur une première supériorité numérique après six minutes de jeu, c'est Loïc Lampérier qui inscrit un premier but sur une déviation d'un lancer signé Anthony Guttig pour le seul but de ce premier tiers (1-0).

Après trois minutes dans le 2ème tiers, sur un contact entre Msumbu et le portier gapençais qui se retrouve au sol, Kevin Dusseau récupère le palet et tire dans le but laissé vide pour le 2-0. C'est ensuite sur une nouvelle supériorité numérique qu'Alex Aleardi s'offre le 3ème but de la rencontre (3-0) à la fin du 2ème tiers.

Les Jaunes et Noirs mettent un 4ème but dans l'ultime tiers-temps, toujours en supériorité numérique, avant que les visiteurs du jour ne réduisent la marque à la 10ème minute par l'intermédiaire de Janne Puhakka (4-1). David Wohlberg viendra conclure la soirée par un 5ème but trois minutes avant la fin du match.

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry restent donc à la première place du classement avec toujours cinq points d'avance sur les Bruleurs de Loups de Grenoble, avant une semaine à deux matches contre Chamonix mardi 23 janvier 2018 et la réception de Nice vendredi 26 janvier 2018.

Fabrice Lhenry : "C'était important de prendre les trois points ce soir. On a vraiment bien entamé le match avec une première période très sérieuse. On a donné très peu de chances à Gap. C'était dommage de sortir avec seulement 1-0 car on a eu beaucoup de chances de marquer. Le 2ème tiers a été plus compliqué, plus haché avec toutes les pénalités, c'est compliqué d'avoir autant de joueurs en prison pour le coach mais on a bien défendu en infériorité. Avec toutes les pénalités qu'on a prit, Gap aurait pu revenir. Notre unité à 4-5 et 3-5 a bien défendu je suis vraiment satisfait de ça mais il faut vraiment qu'on gère nos émotions parce qu'on sait comment Gap peut provoquer, on est encore tombé dans ces travers et ça aurait pu nous couter cher ce soir."