Hockey-sur-glace : déplacement à Nice pour les Dragons de Rouen

Mercredi 27 décembre 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se déplacent chez les Aigles de Nice pour le compte de la 29e journée de Saxoprint Ligue Magnus. Coup d'envoi du match à 20h.

Vainqueurs à domicile face aux Pionniers de Chamonix avant les fêtes de Noël, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reprennent la route en Saxoprint Ligue Magnus pour se rendre à Nice affronter les Aigles pour le compte de la 29e journée à partir de 20h.

Juste derrière le leader

Toujours dans les roues des Brûleurs de Loups de Grenoble, leader avec un même nombre de points, les Jaunes et Noirs rencontreront une formation niçoise à la 9e place, détachée de la course aux Playoffs pour le moment, avec six points de retard sur Épinal 8e.

Du côté des confrontations entre les deux équipes, si les Rouennais avaient eu du mal à remporter leur première victoire en terre niçoise sur le score de 4-3, ils avaient complètement déjoué lors de la seconde rencontre sur l'île Lacroix en prenant un cinglant 5-0 dans le premier tiers de ce match pour finalement une défaite 6-3.

Une 3e confrontation entre les deux équipes que les joueurs de Fabrice Lhenry joueront toujours sans Petr Hubacek, Mathieu Roy et Raphael Garnier touché à l'adducteur lors du match contre Chamonix.

