Rouen. Six jeunes hockeyeurs reviennent victorieux du Canada

"C'était incroyable de se dire qu'on partait au Canada pour un tournoi international !", lance, enthousiaste, Zachary Roquigny Gaze, 12 ans. En effet, du 8 au 18 février, six joueurs des Dragons de Rouen dans la catégorie U13, sont partis à Lévis, au Canada, pour la 47e édition de l'International PEE-WEE B.S.R. Cette compétition a réuni près de 1 700 joueurs venus des Etats-Unis, de France, Hongrie, Mexique, Roumanie, Suisse et de Tchéquie. Avec d'autres joueurs venus de Dammarie, Cergy-Pontoise, Le Havre et Rennes, six Rouennais ont remporté la Coupe du monde Eric Beaudoin CMA dans la catégorie A. C'était la première fois qu'ils jouaient ensemble dans la même équipe. "Le meilleur souvenir que je garde, c'est quand on a soulevé la coupe", assure Kristofer Weinacker. "Quand on fait du hockey sur glace, on rêve d'aller au Canada. Partir là-bas, c'était magique", raconte Mao Pichard, l'unique fille de l'équipe. Ce déplacement a même donné des idées à certains pour la suite : "J'aimerais bien être joueur professionnel", confie Elric Lemosse.