Dieppe. Le pont Colbert de Dieppe bientôt monument historique

Le pont Colbert de Dieppe (Seine-Maritime) devrait bien être sauvé. Vendredi 19 avril 2019, le comité de pilotage de Ports de Normandie, propriétaire de l'ouvrage, a validé le principe d'une demande de classement de l'ouvrage aux monuments historiques. Un classement qui a toutes les chances d'aboutir d'ici la fin de l'année, indiquent les élus.

"C'est un vrai soulagement", explique Pascal Stéfani, président du comité de sauvegarde du pont Colbert, qui œuvre pour le maintien de l'ouvrage. "Il était le plus grand pont tournant au monde au moment de sa construction en 1889, explique le passionné. L'un des derniers encore en fonctionnement avec son mécanisme d'origine".

L'ouvrage est aussi, à la fois un élément routier important qui permet de relier Dieppe à Neuville et au quartier du Pollet, et un élément important du port puisqu'il permet l'accès aux bassins. 12 000 véhicules y passent tous les jours et 2 300 navires par an.

Le mécanisme de manœuvre du pont, un système hydraulique à l'eau douce, est le même depuis la construction de l'ouvrage en 1889. - Port de Dieppe

Pourtant, il a d'abord été question de le détruire pour le remplacer par un ouvrage neuf avant que le collectif, soutenu par des élus, ne se mobilise.

Des moyens pour les travaux

"Le classement du pont Colbert assure la protection quasi éternelle de l'ouvrage", détaille Hervé Morin, président de la Région et de Ports de Normandie, propriétaire du pont. Il permet également de bénéficier de fonds de l'État, environ quatre millions d'euros sur les 10 nécessaires à la restauration du pont dès 2020. La charpente métallique doit être reprise, les pièces abîmées remplacées, la voie piétonne élargie et le mécanisme automatisé. Un chantier qui devrait durer une dizaine de mois et pendant lequel le pont Colbert restera ouvert pour assurer le passage des bateaux vers les bassins.

Les élus dieppois saluent la démarche qui permet de sauver un ouvrage qui est ancré dans la mémoire collective. "Tout le monde à une histoire avec le pont Colbert", assure le député Sébastien Jumel. "Les anciens enfants du Pollet ont fait les 400 coups dessus. Ils ont plongé, ils ont embrassé leurs amoureuses ou se sont fait engueuler par les pontiers parce qu'ils restaient dessus quand il tournait", explique le maire Nicolas Langlois, amusé.

Un anniversaire le 9 juin

Le comité de sauvegarde du pont Colbert entend désormais célébrer le fin du combat. Une journée spéciale d'animation sera organisée le 9 juin 2019 pour les 130 ans de l'ouvrage. Un son et lumière, "dont le pont sera le principal acteur", explique Nicolas Bellenchombre qui travaille sur le projet, sera notamment joué à la tombée de la nuit.

