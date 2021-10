Dieppe. Dieppe : après l'explosion, une nouvelle usine sur le site de Saipol

Le drame est encore dans toutes les mémoires : en février 2018, le site de Saipol sur le port de Dieppe (Seine-Maritime) était touché par une explosion, qui a causé la mort de deux ouvriers.

À l'émotion venaient s'ajouter les craintes pour l'activité économique, car l'usine de production d'huile représentait une part importante du trafic du port.

Lundi 8 juillet 2019, le groupe Avril, propriétaire de Saipol, et Royal DSM, annoncent de nouveaux investissements sur le site dieppois : une usine, qui sera dédiée à la production d'une protéine issue du colza pour l'alimentation, doit s'installer d'ici 2022. "Cette protéine est idéale pour toute une série d'applications : des alternatives à la viande et aux produits laitiers, des boissons, des produits de cuissons au four, des barres alimentaires ou encore des produits prêts-à-mélanger.", précise le groupe Avril dans un communiqué. Il entend ainsi répondre à une demande grandissante de ceux qui choisissent des régimes végétariens, végétaliens ou encore flexitarien.

Une renaissance pour le trafic portuaire

Le maire de Dieppe Nicolas Langlois et le député Sébastien Jumel ont salué l'annonce qui "permettra la poursuite d'emploi des salariés de l'huilerie dieppoise". Ils notent aussi que la nouvelle activité "se fera sans procédé d'extraction au solvant, autrement dit sans risque d'explosion".

