Le Tréport. Feu vert pour la construction du parc éolien en mer du Tréport : les réactions

L'Agence française de la biodiversité a rendu un avis favorable à la construction d'un parc éolien en mer du Tréport (Seine-Maritime) à l'issue d'un vote lors d'un conseil d'administration mardi 20 février 2018.

Une décision qui devait être rendue début février et qui était très attendue. D'autant que le projet divise. Il est contesté notamment par les pêcheurs locaux qui critiquent la zone choisie. Une partie se trouve dans le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale. Ce périmètre dépend de l'AFB. Les pêcheurs avaient donc demandé un avis conforme du Conseil d'administration de l'AFB pour valider ou non le projet.

Une décision qui divise

Par 25 voix pour, 7 contre et 4 abstentions, le projet est validé. Depuis l'annonce, les réactions pleuvent.

Parmi elles, celle du maire du Tréport. Il se dit "triste pour les pêcheurs". Des pêcheurs qui craignent pour leur activité. Olivier Becquet, membre du bureau du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale et membre du comité des pêches de Normandie, s'inquiète de l'impact de cette décision sur la biodiversité et l'activité des pêcheurs :

Pour Nicolas Langlois, maire de Dieppe et Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime : "Cet avis est rendu au mépris des élus et des acteurs locaux, notamment des pêcheurs."

De son côté, Hervé Morin, président de la région Normandie se dit "très satisfait" de cette décision. Il ajoute : "C'est une excellente nouvelle qui va permettre le développement de la filière française des énergies marines renouvelables."

Sur son compte Twitter, le vice-président de la région, chargé de l'environnement, Hubert de la Batie, a lui aussi indiqué qu'il était satisfait.

Le président de l'AFB, Philippe Martin, a lui aussi rapidement réagit via un communiqué transmis à l'AFP : "La décision du conseil d'administration est une position d'équilibre, et le résultat d'une vraie concertation avec les différents acteurs." Philippe Martin estime que les inquiétudes du Parc national marin ont été entendues. En octobre 2017, le conseil de gestion du Parc naturel marin avait rendu un avis "défavorable" sur le projet, poussant Engie à présenter en décembre un projet modifié pour réduire l'impact sur l'environnement.

Un avis favorable "avec réserves"

L'AFB a remis un avis favorable mais "avec réserves". Les porteurs du projet devront en effet "compléter certains suivis pour une amélioration des connaissances des différents impacts" et "envisager un arrêt des machines en cas de forte mortalité" des oiseaux marins et chauve-souris.

Le projet prévoit l'installation de 62 éoliennes au large du Tréport à partir de 2019, pour une mise en service partielle d'ici 2021.

