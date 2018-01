Parc éolien du Tréport : un avis défavorable serait "un signal négatif" selon la directrice d'Engie

Alors que l'Agence française de biodiversité (AFB) doit se prononcer dans deux semaines sur le parc éolien offshore du Tréport (Seine-Maritime), Isabelle Kocher craint le lundi 15 janvier 2018 qu'un avis négatif soit un frein pour ce type de projet à l'avenir.

Un avis défavorable de l'Agence française de biodiversité (AFB) sur le projet de parc éolien en mer du Tréport (Seine-Maritime) développé par Engie serait "un signal très négatif" pour la filière éolienne en mer française, a jugé lundi Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie.

Engie a remporté en consortium en 2014 l'appel d'offres pour la construction de ce parc éolien en mer de près de 500 mégawatts, qui prévoit d'installer 62 éoliennes au large du Tréport. Le projet est contesté en Normandie, notamment par les pêcheurs locaux qui critiquent la zone choisie. L'AFB doit se prononcer dans deux semaines. Un avis défavorable le remettrait en cause.

Engie avait accepté des modifications

"Il faudra regarder dans quelle mesure les (projets) suivants sont porteurs des mêmes risques mais (...) pour toute la filière, ce serait un signal très négatif", a affirmé Isabelle Kocher, en marge de ses vœux à la presse.

• À lire aussi : Parc éolien en mer du Tréport : Engie fait des concessions



Outre le parc, Engie est en train de développer un autre parc éolien en mer près de l'île de Noirmoutier. L'Espagnol Iberdrola en développe un et EDF deux. Auditionné mi-décembre par l'agence, Engie a proposé plusieurs modifications pour rassurer les pêcheurs et réduire l'impact du projet sur l'environnement. "Les premiers (projets) d'une série sont toujours regardés avec plus d'inquiétude, c'est normal", a estimé Isabelle Kocher. "Nous avons changé des paramètres importants du projet", a-t-elle expliqué, et si le coût de ces modifications "n'est pas nul", il est "supportable" car Engie a "pu le prendre en compte en gagnant sur l'efficacité de (ses) processus par ailleurs", a-t-elle dit.

Avec AFP

A LIRE AUSSI.

Parc éolien en mer du Tréport : Engie fait des concessions

Projet d'éolien en mer au large de Dieppe - Le Tréport : le parc naturel marin rend un avis défavorable