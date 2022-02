Le-Havre. Au Havre, trafic de drogue stoppé lors d'un contrôle routier

Le 17 avril à 18 h 05, la brigade canine du Havre (Seine-Maritime) contrôle un jeune automobiliste de 18 ans. Il n'a pas de permis de conduire et sur lui les policiers vont trouver un gramme d'héroïne et plus de trois grammes de cocaïne. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs vont tomber sur six grammes de résine de cannabis.

Il reconnaît vendre du cannabis

En garde à vue, le jeune homme reconnaît revendre du cannabis depuis novembre 2018. Il avoue avoir écoulé 22 plaquettes de 100 grammes pour un bénéfice de 11 000 euros.

L'individu est convoqué devant la justice le 10 octobre 2019.

