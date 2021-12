Le Havre. Au Havre, il trafiquait cannabis et cigarettes

Mardi 3 septembre 2019, les policiers du Havre (Seine-Maritime) effectuaient des contrôles routiers. Ils sont tombés sur un conducteur de 28 ans, havrais, contrôlé positif aux stupéfiants. Dans son véhicule, les forces de l'ordre ont découvert 23 grammes de résine de cannabis et un peu d'herbe.

Le trafic durait depuis mars

L'individu a été placé en garde à vue et son domicile a été perquisitionné. Chez lui, la police a retrouvé 335 grammes de résine de cannabis (en trois plaques) et 27 cartouches de cigarettes de contrebande. L'homme a reconnu avoir écoulé depuis mars deux kilos de résine de cannabis et cent cartouches de cigarettes pour un montant approximatif de 1 500 euros.

L'individu a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider-coupable).

