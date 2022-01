Cannes 2012: Bérénice Bejo une superbe maîtresse de cérémonie

"J'avoue que je ne me rendais pas tellement compte de l'ampleur de la tâche en venant et là, depuis deux jours où on répète tout le temps, j'avoue que s'il y avait un petit avion qui pouvait me ramener chez moi, je rentrerais bien parce que c'est quelque chose d'assez angoissant de se dire qu'on a 1min30 pour ouvrir le festival, dire aux gens qu'ils sont les bienvenus", a-t-elle confié lors d'une conférence de presse.

"Je suis très heureuse d'être là. Quand j'ai répété pour la cérémonie et que je me suis retrouvée sur la scène, il y a forcément tout plein d'émotions qui ressortent", a également livré l'épouse de Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist dans lequel elle tenait le premier rôle féminin et qui a débuté sa carrière à Cannes l'an passé.

Interrogée à propos de la polémique sur l'absence de réalisatrice dans les 22 films en sélection officielle, l'actrice qui partage ses initiales avec Brigitte Bardot, a défendu la sélection.

"S'il y a 22 réalisateurs cette année, c'est que c'était les 22 meilleurs, en tout cas pour Thierry" (Frémaux, délégué-général du festival, NDLR).

"On ne va pas faire une parité. On ne choisit pas un film parce que c'est un homme ou une femme qui l'a réalisé, enfin je ne crois pas. Maintenant je pense qu'effectivement, c'est plus difficile pour les femmes, mais dans n'importe quel milieu, de s'imposer. Cela, en tant que femme, j'en ai bien conscience".

"Mais, ça me paraît compliqué dans un milieu artistique d'instaurer une parité", a-t-elle ajouté.