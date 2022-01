Au programme ce mercredi à Cannes

Après Carnets de voyage et Linha de passe, le réalisateur brésilien tentera encore une fois sa chance pour la Palme d'or avec Sur la route, adaptation du célèbre roman de Jack Kerouac. La projection du film sera l'occasion d'assister à une montée des marches constituée de Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Sam Riley, Viggo Mortensen, Amy Adams ou encore Kirsten Dunst.

Leos Carax fera son retour avec Holy Motors, plus de dix ans après la projection polémique de Pola X (1999). Le réalisateur français dévoilera un r"cit onirique où un homme, joué par son acteur fétiche Denis Lavant, voyagera de vie en vie.

Mercredi 23 mai



- projection de Sur la route de Walter Salles (Compétition)

- projection d'Holy Motors de Leos Carax (Compétition)

- projection Io e Te de Bernardo Bertolucci (Hors compétition)

- projection de 7 jours à la Havane de Pablo Trapero, Benicio Del Toro, Julio Medem, Elia Suleiman, Laurent Cantet, Gaspar Noé et Juan Carlos Tabio (Un Certain Regard)

- projections d'une version restaurée de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda (Cannes Classics)

- projection d'une version remasterisée des Dents de la mer de Steven Spielberg (Cannes Classics)

- projection d'une version remasterisée de Voyage en Italie de Roberto Rossellini (Cannes Classics)

- projection du film d'animation Ernest et Célestine de Stéphane Aubier, Vincent Patar et Benjamin Renner (Quinzaine des réalisateurs)

Voir la bande-annonce de Sur la route de Walter Salles : dai.ly/IgWufi

Voir un court extrait d'Holy Motors de Leos Carax : youtu.be/dyQdRu9z_sc

Plus d'informations sur le site du Festival de Cannes : www.festival-cannes.com