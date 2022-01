Canal + s'installe au festival de Cannes

Du 16 au 27 mai prochains, les personnalités les plus en vue de la Croisette devraient se croiser au Grand journal de Canal+. Outre les stars du cinéma, le rendez-vous accueillera une pléiade de chanteurs, pour un live quotidien en direct. Parmi les artistes attendus figurent Gossip, LMFAO ou le jeune phénomène brésilien Michel Telo. Michel Denisot a également convié le groupe Coldplay, dont il attend la réponse, aux festivités.

Partenaire officiel du Festival de Cannes, Canal+ déroulera le tapis rouge pour suivre l'événement international au jour le jour. La chaîne retransmettra, en direct et en clair, les cérémonies d'ouverture et de fermeture, les 16 et 27 mai à 19h.

Michel Denisot et toute son équipe se délocaliseront sur la Croisette pour présenter Le Grand journal du Festival, chaque jour à 19h10, suivi par Le Grand journal de Cannes à 20h30. L'animateur amène dans ses valises Les Guignols de l'info, ainsi que le SAV d'Omar et Fred.

Canal+ complète son dispositif par une programmation cinématographique liée à Cannes. Minuit à Paris de Woody Allen fera l'ouverture, le 16 mai à 20h50, comme il avait fait l'ouverture du 64e Festival en 2011. Grand Prix l'année dernière, Le Gamin au vélo des frères Dardenne trouvera sa place le 22 mai, suivi par My Little Princess, sélectionné en 2011 dans le cadre de la Semaine de la critique. Présenté à Cannes, La Conquête sera diffusé le 23 mai, tandis que The Tree of Life, Palme d'Or 2011, s'installera en première partie de soirée le 27 mai.