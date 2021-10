Saint-Lô. La cérémonie d'ouverture du festival du film de Cannes comme si vous y étiez !

C'est une première ! La soirée d'ouverture du festival de Cannes sera diffusée ce soir, mardi 14 mai 2019, en direct, dans 28 salles de cinéma en Normandie. Ce sera notamment le cas dans les cinémas de Saint-Lô, Chebourg et Granville. Une cérémonie qui sera suivie de la projection du film d'ouverture, "The dead don't die" de Jim Jarmusch. La cérémonie d'ouverture débute à 19h25, le film suivra une heure plus tard.