Manche. Manèges, jeux et stands de sucreries : découvrez les dates des premières fêtes foraines

En ce début d'année 2024, les fêtes foraines font leur grand retour dans le département de la Manche, pour la joie des petits et des grands.

Saint-Lô lance les hostilités

Depuis le samedi 20 janvier et jusqu'au dimanche 4 février, manèges, attractions en tout genre, stands de sucrerie et de restauration se sont installés sur la plage verte et sur le parking situé près de l'office de tourisme à Saint-Lô dans le cadre de la Chandeleur. La fête foraine est ouverte le mercredi, de 14h à 20h, le vendredi, de 21h à minuit, le samedi, de 14h à minuit, et le dimanche de 14h à 20h.

Les prochaines fêtes foraines

La commune de Montebourg accueillera ensuite, du vendredi 2 au dimanche 4 février, des manèges pour sa traditionnelle fête de la Chandeleur. Avec le carnaval de Granville, des attractions seront aussi présentes dans le centre-ville du vendredi 9 au dimanche 18 février.

A Carentan, la fête de printemps a également prévu la venue de manèges jusqu'au dimanche 10 mars. La date d'arrivée des forains n'a pas encore été précisée mais leur présence devrait durer environ une semaine. Plus au nord, à Cherbourg, la fête foraine de Pâques devrait avoir lieu du samedi 16 mars au dimanche 7 avril. De son côté, Picauville a coché les dates des samedi 11 et dimanche 12 mai pour une fête foraine dans le cadre de la fête Jeanne-d'Arc.