Montebourg. Foire de la Chandeleur : trois jours de fête annoncés

La foire de la Chandeleur, à Montebourg, débutera vendredi 27 janvier dès 11 h, avec le concours interrégional de la race bovine normande organisé par la Chambre d'Agriculture et la municipalité de Montebourg. Le même jour, l'après-midi, la confrérie des chevaliers de Saint-Jacques organise son concours de tripes et de pieds de porc.

Durant les trois jours, les pépiniéristes s'installeront dans la rue principale direction Valognes. Sans oublier les déballeurs de toutes catégories avec vêtements, légumes, sacs et bien d'autres choses. Les manèges seront aussi de la partie. Il sera possible de manger des tripes et d'autres plats dans les restaurants de Montebourg. Dans les rues, il y aura des grilleurs et rôtisseurs, des marchands de crêpes et autres confiseries.