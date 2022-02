Caen. Football (Ligue 1) : Caen va à Nîmes pour confirmer

Ensemble en conférence de presse pour présenter cette 31e journée et ce déplacement du SM Caen à Nîmes, Fabien Mercadal et Rolland Courbis ont développé les sujets qui pourront permettre à leur groupe de confirmer l'embellie vue à Monaco et continuer à prendre des points pour rester hors des deux dernières places de relégables.

Mais avant d'en venir au match lui-même, Rolland Courbis a reprécisé une nouvelle fois -et suite au psychodrame de la semaine dernière- les contours du duo qu'il forme avec Fabien Mercadal à la tête de l'équipe :

Rolland Courbis / Fabien Mercadal, le duo recomposé Impossible de lire le son.

A Nîmes, les Caennais n'auront pas la partie facile, loin s'en faut. Face au promu surprise de cette saison, déjà tiré des eaux et certain de demeurer en Ligue 1, les Normands vont devoir redoubler d'effort pour espérer prendre des points :

"Nimes a fait peur à pas mal de grosses équipes" Impossible de lire le son.

Depuis une semaine et cette fameuse victoire à Monaco, première du nom en 2019, le groupe Malherbiste a pu travailler dans la sérénité. C'est justement de ce groupe que doit jaillir la force nécessaire au maintien si l'on en croit Fabien Mercadal qui a senti cette force en Principauté :

"j'ai ressenti cette force" Impossible de lire le son.

Nîmes-Caen, 31e journée de Ligue 1 samedi soir 6 avril à partir de 20h.

