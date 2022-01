Caen. Football (Ligue 1) : Caen signe l'exploit à Monaco ! 

Le match.

Avec pas moins de quatre joueurs cadres écartés du groupe (Baysse, Oniangue, Bammou, Beauvue) le signal du duo Courbis-Mercadal est clair à l'entame de ce match. Et la réponse des joueurs alignés ne tarde pas. Face à une AS Monaco au petit trot en début de rencontre, les Caennais prennent leurs marques et si Samba se montre solide sur un premier tir de Sidibé, c'est Crivelli qui ouvre le score à l'issue d'un superbe mouvement (23e). Lotis d'un but d'avance, les Malherbistes restent compacts et font face au réveil Monegasque et Samba est encore sérieux sur un essai croisé de Lopes juste avant la pause (44e).

Brice Samba, ultra-décisif

Le gardien normand ne tarde pas à être à nouveau sollicité en seconde période et signe une parade de haute volée sur une tête de Glick (51e). Ninga lui, hérite d'une énorme opportunité de break mais le Tchadien ne cadre pas sa reprise (54e) juste avant que Martins sur l'action suivante, trouve le poteau (55e). La résistance s'organise côté normand et Samba fait des merveilles sur une nouvelle tête de Vinicius (69e) et sur une volée à bout portant de Jovetic (74e). Caen ne sort plus de ses trente derniers mètres et repousse les assauts tant bien que mal et quand Samba est battu, c'est la barre qui sauve le SMC sur la volée d'Aholou (82e). Alerté une dernière fois sur un malin coup franc de Jovetic, Samba bloque le ballon et libère définitivement les siens (90e).

Les buts.

23e : Suite à un premier mouvement de Deminguet, Fajr centre pour Crivelli qui bat Subasic d'une tête décroisée parfaite.

Monaco : 0- Caen : 1

#ASMSMC Heureusement qu'on est là pour vous réveiller les caennais 😁 pic.twitter.com/uqr4I7l5XH — Alex (@Alex_InDaHouse2) March 31, 2019

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Buquet; Avertissements : Monaco : Badiashile (3e) , Caen : N'Dom (38e) , Ninga (52e)

MONACO : Subasic, Glick, Badiashile, Henrichs (Chadli 77e), Sidibé, Aholou, Vainqueur (Vinicius 46e), Martins, Lopes (Jovetic 67e), Golovin, Falcao (cap), entr : Léonardo Jardim

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit, Djiku, Imorou, N'Dom (Diomandé 46e), Fajr (cap), Deminguet (Zahari 70e), Armougom, Ninga, Crivelli (Sankoh 79e), entr : Fabien Mercadal

But : Caen : Crivelli (23e)