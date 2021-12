Caen. Football (Ligue 1) : Gradel prive Caen d'une victoire à Toulouse

Le match.

Première information avant même le coup d'envoi de ce match, Rolland Courbis est bien sur le banc de touche et Fabien Mercadal demeure le donneur d'ordres. Le groupe caennais entre bien dans son match en faisant preuve d'agressivité mais les occasions n'existent toujours pas. Jusqu'à la fin du quart d'heure initial où M. Letexier fait appel à la VAR quand Tchokounté ouvre le score de la tête et refuse la réalisation (15e). Toulouse réagit dans la foulée mais Samba fait bonne garde sur un lourd essai de Durmaz (20e). Le portier visiteur est imité par son homologue quelques minutes plus tard quand Ninga l'oblige à la parade (27e). Caen baisse ensuite de régime pendant que Toulouse appuie sur l'accélérateur. Sanogo hérite même d'une énorme situation mais Samba parade (41e) avant que Djiku n'aide son portier dans la foulée (45e+1). Un exploit déterminant puisque sur un dernier ballon dans la surface de réparation, Reynet ne fait que repousser l'essai de Tchokounté et Crivelli marque (45e+3).

Caen rate le break, Gradel égalise à la dernière minute

Le second acte démarre avec une nouvelle poussée Toulousaine et un nouvel arrêt décisif de Samba sur Sanogo (50e). Toulouse prend possession du jeu et Caen résiste. En contre cependant, les Malherbistes sont à un pouce de breaker mais Ninga et Sankoh sont mis en échec par Reynet et Sylla (64e). Crivelli (75e) lui aussi, manque de lucidité en ne convertissant pas une autre balle de break. Le " TFC " y croit et pousse de plus en plus fort mais Caen ne lâche rien. Les coups dur se succèdent et Diomandé est exclu pour un second avertissement et c'est encore Gradel qui vient battre Samba d'un coup franc sublime (90e). Les six minutes de temps additionnel sont folles mais rien ne change. Caen a longtemps tenu trois points et n'en ramène qu'un...

La réaction.

Prince Oniangue (cap. Caen) : "On a eu plusieurs occasions de tuer le match et on se fait reprendre à la fin... Mais il ne faut pas lâcher. Il faut travailler encore. Là on s'est procuré des occasions, c'est de bon augure. On connait tous la situation, on va s'accrocher".

Le but.

45e+3 : Alors qu'ils étaient sous pression, les Caennais jouent un dernier ballon par Guilbert qui trouve Tchkounté pour un tir croisé que Reynet repousse mais Crivelli suit et marque.

Toulouse : 0- Caen : 1

90e : Coup franc de Gradel qui passe le mur et vient se loger dans le coin droit du but de Samba.

Toulouse : 1- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Letexier

Avertissements : Toulouse : Sanogo (9e), Caen : Diomande (44e et 90e) , Guilbert (57e), Exclusion : Diomandé (90e)

TOULOUSE : Reynet (Zelazny 46e), Amian, Shoji, Jullien, Sylla, Sangaré, Cahuzac (Jean 75e), Durmaz (Garcia 65e) , Dossevi, Sanogo, Gradel (cap), entr : Alain Casanova

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit, Djiku, Armougom, Diomandé, Oniangue (cap), Fajr, Ninga (Joseph 83e), Tchokounté (Sankoh 60e), Crivelli (Beauvue 79e), entr : Fabien Mercadal

Buts : Toulouse : Gradel (90e) , Caen : Crivelli (45e+3).

