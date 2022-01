Rouen. Rouen en photos, bientôt un livre au profit des sans-abris

Les quartiers Saint-Maclou à Rouen, Saint-Nicaise et Croix-de-Pierre sont son terrain de jeu de prédilection. Depuis plus de 10 ans, Arezki Aïtel arpente les rues de la ville aux cent clochers presque tous les jours, appareil photo en main, à la recherche d'un nouvel angle, d'une nouvelle lumière, de nouveaux reflets pour sublimer la ville, dès qu'il n'est pas en train de vendre des vêtements, sa profession de tous les jours.

Et Arezki a toujours partagé ses clichés et son amour de la ville au plus grand nombre, sur les réseaux sociaux, avec succès. Sa page Facebook Rouen en photo rassemble près de 23 000 adeptes. Des photos auxquelles il veut donner désormais un nouveau sens. "De voir tous ces gens à la rue dans le besoin, ça me gonfle. Je me suis dit, pourquoi pas mettre mes photos au service de ces gars ?", explique-t-il simplement.

Un financement participatif

Le Rouennais a donc lancé une cagnotte sur leetchi pour l'aider à financer l'édition de ce livre d'une centaine de pages. Elle a déjà recueilli plus de 700€. Environ 5000 sont nécessaires pour faire éditer le livre à 1500 exemplaires, selon les premiers contacts qu'Arezki a pris avec les éditeurs.

Catherine Ladoubée, écrivaine rouennaise, a déjà accepté d'écrire les textes. Quant aux recettes des ventes, elles seront entièrement reversées à l'association l'autobus, samusocial de Rouen qui organise régulièrement des maraudes auprès des SDF. "Je les ai contactés pour leur dire, ils étaient ravis", s'est réjoui le photographe. Si le financement participatif se passe bien, Arezki espère pouvoir sortir son livre d'ici les fêtes de fin d'année.

