Rouen. Gros Horloge, Saint-Maclou, Saint-Ouen… Pourquoi les horaires d'ouverture ont-ils été drastiquement réduits ?

Gros Horloge, abbatiale Saint-Ouen, églises Saint-Maclou et Jeanne-d'Arc… Ils sont des joyaux du patrimoine rouennais et des vecteurs d'attractivité touristique. Mais les visiter demande désormais de bien s'organiser. Les horaires de basse saison ont été mis en place dès le 23 septembre 2024, au lieu du 1er octobre, dans ces sites remarquables gérés par la Ville de Rouen.

De nouveaux horaires

Mais ces horaires ont surtout été largement réduits, parfois drastiquement, par rapport à la basse saison de l'an passé :

• L'église Jeanne-d'Arc est ouverte du vendredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h, alors qu'elle l'était tous les jours sauf le vendredi matin (3j/7 au lieu de 6,5j/7) ;

• l'église Saint-Ouen est ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 17h, alors qu'elle ne fermait que les lundis et vendredis (3j/7 au lieu de 5j/7) ;

• l'église Saint-Maclou n'est ouverte que les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 17h, alors qu'elle ouvrait aussi le lundi (2j/7 au lieu de 3j/7) ;

• le Gros Horloge n'est ouvert que les mardis et du jeudi au dimanche de 14h à 18h au lieu du mardi au dimanche sur les mêmes horaires (5 demi-journées au lieu de 6 demi-journées).

Dans une réponse par mail, la Ville met en avant des difficultés de personnel. Seuls deux agents sur cinq sont présents, en raison de démissions ou de départs en disponibilité. La situation est temporaire et les recrutements sont en cours pour revenir à des horaires habituels, précise la mairie.

En attendant, c'est aux guides de gérer la frustration de leurs clients. Plusieurs, sous couvert d'anonymat, ont confié leur incompréhension, alors qu'ils doivent aussi réorganiser leur visite. "L'église Jeanne-d'Arc par exemple est exceptionnelle ! Des touristes viennent de loin pour voir son architecture particulière, qui est vendue sur les bateaux de croisière aux touristes américains, explique un guide. Ses vitraux du XVIe sont un trésor de notre patrimoine qu'il faut voir depuis l'intérieur pour réellement l'apprécier !", ce qui est aujourd'hui impossible en semaine.

Même frustration pour Saint-Ouen et Saint-Maclou pour ce guide, qui précise aussi que ces églises sont une opportunité de se mettre à l'abri et de s'asseoir, notamment pour les groupes de séniors, pendant les visites guidées.