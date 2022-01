Elbeuf. Près de Rouen, des passages piétons en 3D pour faire ralentir

Ce passage piéton n'est pas encore très réussi. Un problème de contraste entre la couleur de l'enrobé récent de la rue Poussin à Elbeuf (Seine-Maritime), et celui de l'ombre portée du passage piéton 3D. Qu'importe, les équipes de la Métropole Rouen Normandie (MRN) vont le reprendre dans les prochains jours. "On apprend de nos erreurs", explique simplement le président de la MRN, Frédéric Sanchez.

Il est vrai que lorsque l'on passe au-dessus de ce passage piéton, peint en trompe-l'œil sur le bitume, il est difficile de voir pour l'heure ce qu'il a de différent des autres. Mais le principe est là. L'idée est de donner l'impression d'un relief sur la route pour inciter les automobilistes à lever le pied et rendre l'espace public plus propice aux mobilités douces. En l'occurrence, le passage piéton 3D a été placé près de l'école élémentaire Antoine de Condorcet. "Il n'y a pas d'aménagement en dur, ce n'est que de la peinture, explique Nina Harat, chargée d'opération voirie à la MRN. Le but est de forcer l'automobiliste à s'interroger sur l'objet qu'il a en face de lui pour le faire ralentir et être plus vigilant au passage des piétons."

Expérimentation jusqu'en avril 2020

Ce nouveau passage piéton 3D est en phase d'expérimentation au niveau national. Sa mise en place est encadrée et fait l'objet d'études particulières. "L'arrêté prévoit des études avant la mise en place du marquage, juste après le marquage et plusieurs mois après le marquage", explique la spécialiste. De quoi mesurer l'évolution du comportement des automobilistes et celui des piétons à proximité. Les résultats de ces enquêtes doivent permettre au final au ministère des Transports d'inscrire ou non dans la loi la possibilité de réaliser ces passages piétons 3D.

Après Elbeuf, Mesnil-Esnard, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Petit-Quevilly, Houppeville et Malaunay vont à leur tour accueillir des passages piétons 3D.

A LIRE AUSSI.

Près d'Elbeuf, un appel à projets pour développer le parc des Brûlins

Info TO : Cathédrale de lumière à Rouen, découvrez le nom du nouveau spectacle

Métropole de Rouen : des échéances à l'Armada et à 2030

WAG : l'application mobile pour s'engager sur l'écologie

[Photos] Arbres, transat, pontons : la Presqu'île Rollet s'aménage à Rouen