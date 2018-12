[Photos] Arbres, transat, pontons : la Presqu'île Rollet s'aménage à Rouen

Cinq ans après les premiers aménagements de la Presqu'île Rollet à Rouen (Seine-Maritime), les pelleteuses et les ouvriers, une trentaine, sont en action sur le côté sud. Il s'agit de conforter l'espace naturel "avec une vraie forêt", précise Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie (MRN).

Favoriser la biodiversité

100 000 petits arbres ont déjà été plantés et 47 000 autres vont l'être lors de cette seconde phase de travaux, en privilégiant les essences locales. "Nous menons à bien un projet favorable à la biodiversité avec le développement de la faune et de la flore locale", poursuit-il. "C'est la rencontre entre la ville et le port", ajoute Yvon Robert, le maire de Rouen. Si la partie sud de la Presqu'île Rollet a été libérée de toute activité, en face, les hangars sont toujours occupés par le port de Rouen.

La presqu'île se situe au niveau du pont Flaubert. - Amaury Tremblay

En lien avec ce passé industriel de la presqu'île, 90 000 m3 de terres polluées ont été confinées au sein de la butte de trois hectares qui va accueillir les nouveaux arbres. Au total, la presqu'île représente un espace de 11 hectares de verdures pour les promeneurs. Les aménagements piétonniers et l'installation de bancs et de transats sur des pontons installés au niveau du bassin vont venir compléter l'aménagement des lieux.

Préfigurer le quartier Flaubert

Les berges ont également été retravaillées pour "favoriser la venue de poissons de la Seine et se développer au niveau de la presqu'île", ajoute Bertrand Masson, directeur de l'aménagement et des grands projets à la MRN.

L'aménagement des berges du Bassin aux bois va se poursuivre jsuqu'à l'été 2019. - Amaury Tremblay

C'est la seconde phase de travaux sur la presqu'île Rollet. - Amaury Tremblay

Cette seconde phase de travaux représente un investissement de 7,8 millions d'euros. Le public pourra découvrir les nouveaux aménagements à l'été 2019. Il s'agit aussi de préfigurer le nouvel écoquartier Flaubert puisque, dans le même temps, le Hangar 121 est en cours de démolition.