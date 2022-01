Rouen. Double meurtre d'Elise et Julien à Rouen : le récit des experts

Au deuxième jour du procès pour le double meurtre d'Élise et Julien, mardi 2 avril 2019, ce sont les experts médecins légistes qui se succèdent à la barre. Une longue et douloureuse description des faits dans un langage souvent "peu profane", fait remarquer l'un des avocats de la partie civile, permet d'imaginer le calvaire qu'ont subi les deux jeunes gens. Il semble qu'au travers des éléments médicaux observés et retenus, le jeune homme ait succombé le premier par asphyxie, compte tenu des coups portés essentiellement sur la partie supérieure du corps, notamment la cage thoracique.

Décès par asphyxie

La jeune femme a, quant à elle, été plus longuement violentée. Elle a, notent les experts, résisté au meurtrier avant qu'il ne la viole et qu'elle perde la vie, également par asphyxie, selon les preuves médicales.

En tout état de cause, les experts ne se prononcent pas sur la chronologie des faits, mais avancent que les deux meurtres ont été commis concomitamment. Le procès se poursuit avec l'audition des témoins.

