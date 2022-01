Le-Havre. Football (Ligue 2) : A Lens, le HAC arrache un nul insuffisant

Le match

En d'autres circonstances, le nul (0-0) ramené de Lens, lundi 1er avril 2019, aurait constitué un bon résultat. Pas là. Le HAC avait absolument besoin de l'emporter pour se replacer. Malgré un match solide, surtout en première mi-temps, il n'y est pas parvenu. Ce treizième partage des points de la saison (un record en L2) le laisse empêtré à la 9e place. Il compte toujours 6 points retard sur son adversaire du soir, revenu à la 5e place, la dernière donnant accès aux play-offs. À huit journées de la fin, tout n'est pas encore complètement perdu, mais l'espoir s'amenuise encore un peu plus. Ce n'est toutefois pas de ce match à Lens que pourront venir les regrets, car là-bas, les Havrais ont livré une prestation de qualité.

Du rythme et de l'engagement, les Havrais mettaient d'entrée de jeu les ingrédients indispensables pour espérer venir faire un coup à Bollaert. En face, les Lensois accumulaient les pertes de balle et les petites fautes, offrant ainsi la possibilité aux Ciel et Marine de se montrer menaçants sur coups de pied arrêtés. Un premier coup franc de Ferhat trouvait Camara, dont la reprise filait au-dessus (4e), puis un autre de Fontaine, idéalement placé, venait s'encastrer sur le mur (15e). Le HAC affichait un visage conquérant et continuait à faire l'essentiel du jeu.

Titularisé pour la première fois en Ligue 2 en l'absence de Lekhal, victime d'une rupture des ligaments croisés et out pour au moins six mois, le jeune P. Gueye (20 ans) mettait Leca à contribution d'une frappe à ras de terre (23e). Par à-coups, les Sang et Or parvenaient tout de même à sortir du bois. Thuram devait d'abord s'envoler pour stopper une tentative de Mesloub (26e), puis surtout se détendre pour détourner sur son poteau gauche le coup franc de Gomis décoché à vingt mètres, plein axe (35e). Le RC Lens terminait mieux la première période qu'il ne l'avait commencée, mais sans pouvoir concrétiser son temps fort.

À 10, le HAC plie mais ne rompt pas

Puisque ce 0-0 n'arrangeait personne, on pouvait supposer que les deux équipes allaient continuer à se livrer, bien décidées à forcer leur destin. L'entame de la seconde mi-temps le laisser présager, en tout cas. Après une reprise écrasée de Camara, à la suite d'un coup franc de Ferhat, les Lensois répliquaient aussitôt par Kyei, dont la contre-attaque s'achevait par une frappe repoussée par Thuram (48e). Pendant un petit quart d'heure, le match baissait d'intensité, jusqu'à cet éclair de Fontaine. Sa frappe, déviée par Duverne, puis détournée par Leca, venait heurter le haut de la transversale (64e).

Malheureux, les Havrais l'étaient encore davantage quand Youga, déjà expulsé à l'aller, se faisait exclure pour une charge sur Gomis (71e). À onze, marquer un but aux Lensois paraissait déjà bien compliqué, alors à dix… Le RC Lens profitait de sa supériorité numérique pour accentuer sa pression. Et se créer une occasion de "dingue", annihilée par un triple sauvetage miraculeux de Bese (deux fois) et Thuram (85e). C'était moins une, mais le HAC ne méritait pas de repartir bredouille du Pas-de-Calais.

Place maintenant à la venue de Niort, vendredi 5 avril 2019. Seule une victoire permettra d'entretenir la petite flamme de l'espoir. Celle-ci brille encore, mais pour combien de temps ?

La fiche

Arbitre : M. Dechepy – Spectateurs : 33 093

Avertissements Lens : Tka (69e), Doucouré (74e) ; HAC : Bain (34e), Youga (58e), Fontaine (66e)

Expulsion HAC : Youga (71e)

LENS : Leca – Centonze, Tka, Duverne, Haïdara – Gillet, Doucouré – Gomis (Ambrose, 79e), Mesloub (cap) (Ben-charki, 75e), Sou. Diarra (Chouiar, 56e) – Kyei. Ent : Philippe Montanier

HAC : Thuram - Bese, Bain (cap), Camara, Yago - Youga, Gueye - Ferhat, Fontaine, Gory (Basque, 78e) – Kadewere. Ent : Oswald Tanchot

