Sotteville-lès-Rouen. L'ancien maire de Sotteville-lès-Rouen, Pierre Bourguignon, est mort

Son décès a été soudain. Pierre Bourguignon, ancien maire de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), a perdu la vie à la suite d'un infarctus, lors d'une réunion publique, mercredi 27 mars 2019. Il avait 77 ans.

Le rocardien a été une figure du Parti socialiste locale, qu'il a contribué à structurer en Seine-Maritime. Il a été député entre 1981 et 2012 (à l'exception d'une interruption entre 1993 et 1997) et maire de Sotteville de 1989 à 2014.

"Un maire fondateur"

Les réactions se succèdent localement depuis son décès, le PS de Seine-Maritime évoquant notamment "un maire fondateur, à l'origine d'une profonde transformation de sa commune, en matière d'urbanisme, de culture de sport...".

Hommage à Pierre Bourguignon, ancien député-maire de Sotteville-lès-Rouen, disparu subitement hier soir, et condoléances à ses proches.https://t.co/8STvcwXhX7 — Nicolas Rouly (@NicolasRouly) 28 mars 2019

J'ai bien connu Pierre lorsqu'il était Maire, Vice-président de l'agglomération rouennaise. Il était un bâtisseur et un architecte. Pierre était un visionnaire. Pensées respectueuses et chaleureuses à sa famille ainsi qu'à ses proches. https://t.co/3jxZgtOSLP — Nicolas Mayer (@NicolasMayerNMR) 28 mars 2019

Tristesse a l'annonce du décès de Pierre Bourguignon.



Il a tant fait pour #Sotteville et notre agglomération.



Ses conseils avisés vont me manquer.



Pensées pour sa famille et ses proches.https://t.co/W7PtNko3B2 — Damien ADAM (@damienadam76) 28 mars 2019

Un registre d'hommage a été ouvert en salle du conseil municipal à la mairie de Sotteville.

