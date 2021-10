Rouen. Rouen : le Rotary invite Latifa Ibn Ziaten

Le District 1640, qui regroupe les 65 clubs Rotary de Normandie, a souhaité réserver une place aux discours en faveur de la paix véhiculés par Latifa Ibn Ziaten. Cette dernière a été invitée à s'exprimer lors de l'Assemblée du District 1640 le samedi 15 juin 2019 au centre des expositions de Rouen (Seine-Maritime).

Sélectionnée pour le Nobel de la Paix

À la suite des attentats de Toulouse le 11 mars 2012 où elle a perdu son fils Imad, militaire de 30 ans, tué par Mohamed Merah, Latifa Ibn Ziaten a décidé de créer en avril 2012 l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. Elle a reçu de très nombreuses distinctions. Cette habitante de Sotteville-lès-Rouen est notamment Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et a reçu l'International Women of Courage Award à Washington le 26 mars 2016. Sa candidature est proposée pour le prix Nobel de la Paix 2019.

• Lire aussi : Seine-Maritime : la maison de Latifa Ibn Ziten taguée



Latifa Ibn Ziaten n'arrête pas son combat en faveur de la paix et ce malgré les menaces. Les tags sur maison le 10 juin 2019 ne l'ont pas fait taire. Elle viendra une nouvelle expliquer son message, samedi 15 juin, à Rouen.

Assemblée du Rotary District 1640 - rencontre avec Latifa Ibn Ziaten (combattre... mais pour un dialogue de fraternité et de paix) - samedi 15 juin 2019 à partir de 11 heures 30 au Centre des expositions de Rouen.

