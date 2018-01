La Normande Latifa Ibn Ziaten, candidate au Prix Nobel de la Paix 

Alors que sa candidature a été déposée par une association pour le Prix Nobel de la paix, Latif Ibn Ziaten, longtemps installée dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime), était l'invitée de Tendance Ouest, vendredi 19 janvier 2018.

Elle est devenue en France le symbole de la lutte contre la radicalisation, et probablement au-delà. La Normande Latifa Ibn Ziaten, mère d'une victime de Mohammed Merah, est candidate pour le prix Nobel de la paix. Elle était l'invitée de Tendance Ouest vendredi 19 janvier 2018, au micro de Gilles Anthoine.

Rester debout pour honorer la mémoire de son fils

Au moment des assassinats perpétrés en mars 2012, Latifa Ibn Ziaten vivait dans l'agglomération de Rouen. Elle était surveillante et hôtesse d'accueil au Musée des Beaux-Arts. "La disparition de mon fils, c'est une partie de moi qui est parti. Et comme je sais que mon fils est mort debout, et pas à genou comme me l'a confié le procureur, je dois rester debout pour sa mémoire", a-t-elle expliqué. "Je dois tendre la main à cette jeunesse."

La lutte contre la radicalisation est pour elle devenue un combat quotidien :

"Parfois, j'entends : votre passage, il m'a aidé madame. C'est ce qui me donne ce courage de faire cela presque tous les jours, deux à trois fois par semaine dans les écoles, et deux à trois fois par mois dans les prisons. Je dois combattre cette idéologie de haine."

Madame IBN ZIATEN remercie l'association lyonnaise l'Hospitalité d'Abraham, présidée par le père Christian Delorme, qui a eu l'idée de présenter sa candidature pour le prix Nobel de la Paix 2018. — Latifa Ibn Ziaten (@LatifaIbnZ) 18 janvier 2018

Cette idée de candidature pour le Prix Nobel de la Paix a été portée par l'association lyonnaise l'Hospitalité d'Abraham. Un portail web a ensuite été créé pour la soutenir. "Ça m'a touché beaucoup. Je remercie la démarche de ce père. Les gens voient que je suis tout le temps sur le terrain. La démarche est longue mais je n'arrête pas."

