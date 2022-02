Maromme. Maromme : une concertation sur l'avenir de l'ancienne mairie

Cela reste le bâtiment qui est considéré comme la mairie à Maromme, près de Rouen (Seine-Maritime). Il faut dire qu'il se trouve en plein cœur de la ville, au beau milieu d'une place tout juste refaite et à côté d'une médiathèque flambant neuve. Pourtant, voilà plusieurs années que les services de la ville ne sont plus installés dans cette bâtisse du XIXe siècle, laissée à l'abandon mais dans un immeuble d'habitation. "Heureusement que c'est juste en face, sinon on ne nous trouverait pas", confie la mairie.

La Ville a désormais décidé de lancer une concertation auprès de ses citoyens pour savoir quoi faire de cette ancienne mairie. Car sil elle semble magnifique de l'extérieur, elle vient d'être victime de la mérule et est désormais vierge de toute protection thermique et hydrothermique et des travaux sont à engager.

La concertation « les deux mairies » est lancée.

Donner votre avis!https://t.co/QcCT4iQiXi # pic.twitter.com/Q6Af1aIIac — Lamiray David (@DavidLamiray) 9 avril 2019

Interroger l'évidence

Pour sa concertation, la mairie a fait appel au collectif EGA. "Nous sommes trois Normands qui intervenons dans les démarches de concertation, explique Karine Lechevallier, membre du collectif. Nous voulions dans ce cas interroger l'évidence." La question est de savoir si les citoyens souhaitent voir revenir les services dans l'ancienne mairie ou s'ils en attendent autre chose. "La Ville a tout laissé ouvert", explique Karine Lechevallier. Des adolescents interrogés lors de la concertation ont parlé d'un espace dédié au numérique ou aux jeux vidéo, par exemple. "Nous faisons la restitution des idées en direct pour que les gens qui participent à la concertation puissent rebondir."

Plusieurs réunions publiques et des entretiens individuels sont organisés jusqu'au mois de juillet. Un temps fort pour la restitution complète doit être organisé en fin d'année.

Prochain atelier : le 25 avril à 14h, le 13 mai à 10h et le 13 juin à 17h, à l'hôtel de ville.