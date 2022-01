Rouen. Seine-Maritime : prison ferme pour un cambrioleur opportuniste

Dans la nuit du samedi 23 mars 2019, Steve Barbe, 30 ans, s'introduit par effraction dans un domicile à Grémonville (Seine-Maritime). Il a d'abord fracturé la porte d'entrée puis la fenêtre de la cuisine pour dérober tout ce qu'il pouvait trouver.

Mais les occupants des lieux se réveillent et le mis en cause s'enfuit, après avoir volé des outils de jardin qu'il emporte tant bien que mal sur son scooter. Avertis, les gendarmes le retrouvent une demi-heure plus tard, attirés par la conduite zigzagante du prévenu. Interpellé, il est constaté un état d'ébriété avancé.

Entendu à la gendarmerie, le prévenu confesse avoir d'abord voulu trouver de l'essence pour son deux-roues mais il s'est aussi intéressé à divers outils car il aime bricoler.

"Sans réfléchir"

Lors de l'audience, lundi 25 mars, il déclare : "J'ai fait ça sans réfléchir" et propose son aide pour réparer les dégâts qu'il a causés à la victime en ajoutant qu'il serait nécessaire de lui imposer une obligation de soins concernant son addiction à l'alcool. À son casier judiciaire, cinq condamnations sont déjà portées pour vols avec violences et cambriolages.

Pour le Procureur de la République, les faits ne sont pas anodins en dépit du maigre butin emporté, et "insupportables pour la victime". Pour sa défense, "une lourde peine n'a pas lieu d'être". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à huit mois de prison dont trois assortis du sursis. Il ne prononce pas de mandat de dépôt.

