Hors Normandie. Victoria's Secret se remet au bikini

La marque aux célèbres Anges a dévoilé sa collection "Swim 2019", juste à temps pour l'été. Cette nouvelle collection, qui est déjà disponible en ligne, offre une vaste gamme de styles et de coloris, en plus de proposer des articles émanant d'autres marques.

Pour marquer l'événement, la marque a fait appel à ses ambassadrices star comme Sara Sampaio, Jasmine Tookes, Romee Strijd et Grace Elizabeth qui ont toutes pris la pause.

Cette nouvelle collection s'inscrit dans la lignée de nouveautés proposées par Victoria's Secret qui a choisi John Mehas comme nouveau patron l'année dernière, suite au départ de Jan Singer, suite à des ventes en baisse. En février, la marque s'est associée à la griffe française de sous-vêtements Livy pour proposer ses dessous chic dans sa boutique en ligne et dans certaines enseignes. De plus, la filiale "Pink" de la marque a lancé le même mois l'initiative "GRL PWR" pour aider 20 femmes âgées de 18 à 25 ans à se projeter dans le futur.

La marque de lingerie devrait ouvrir courant 2019 son tout premier magasin parisien au Forum des Halles.