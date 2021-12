Rouen. À Rouen, l'ancien rappeur Heladj crée sa ligne de vêtement

"Il y a plusieurs vies dans une vie, et c'est bien cela qui nous la rend attrayante". Cette citation de l'écrivain et journaliste Maryse Wolinski, Heladj aurait pu en faire sa devise. Ce rouennais (Seine-Maritime) de 39 ans, originaire du Sénégal, passionné de design et d'infographie mais imprimeur de métier, a aussi été chanteur de rap dans les années 90 et 2000.

Et comme si cela ne lui suffisait pas, il se lance aujourd'hui dans la mode, et a ouvert en septembre 2016 sa boutique en ligne.

Buzz sur Facebook

L'aventure a démarré quand Heladj a mis sur son mur Facebook un dessin dont il est l'auteur. Le groupe de musique Public Ennemy, dont la page est suivie par plus d'un million de fans, partage cette publication… et le dessin fait le tour de Facebook. "C'est ce buzz extraordinaire qui m'a donné envie de me lancer", raconte Heladj.

En septembre 2016, les commandes sont passées : T-shirts, casquettes, chemises de base-ball... Très rapidement, la collection 2016/2017 est en ligne.

Une collection pour tous



À travers sa marque Boombox Apparel, Heladj s'adresse à un public de tous âges. Homme, femme, enfant, personne n'est mis à l'écart. Tout en conservant un design hip-hop (Boombox apparel signifie "chaîne Hifi" dans la langue de Shakespeare), la collection d'Heladj se détache de ce qui existe déjà sur le marché du textile par son influence très "american vintage". "J'ai une certaine nostalgie des années 90, et je suis très sensible à la mode hip-hop américaine, beaucoup moins stricte qu'en France", explique Heladj.

S'implanter prioritairement à Rouen

L'objectif à court terme ? Réussir à implanter sa marque à Rouen. "On dit dans le milieu du spectacle que le public rouennais est un public difficile à conquérir. Si les Rouennais aiment, alors le show aura du succès tout au long de la tournée. Alors avec ma collection, si j'arrive à les séduire, je serai serein pour lancer ma marque à plus grande échelle : France, Europe, Asie et USA !", espère Heladj. Et parce qu'il est fier de sa ville, il a tenu à prendre comme égérie de sa marque l'artiste hip-hop rouennais Dokou.

Aidé dans sa communication par l'association 76 production, Heladj voit loin, sans pour autant aller trop vite. " Je sais que pour réussir, il me faudra faire des marchés… et démarcher !" En attendant de le trouver dans les boutiques rouennaises, ses créations sont déjà disponibles en ligne.

