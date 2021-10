Rouen. Rouen : le rappeur Rilès est le premier étranger à rejoindre le célèbre label Republic Record

Rilès est toujours aussi avare de ses mots et de sa communication, mais il continue de faire pousser son projet, tranquillement, dans son coin. Et sa stratégie fonctionne puisque le jeune rappeur rouennais (Seine-Maritime) a officialisé lundi 19 mars 2018 sa signature avec un grand label américain. Comme à chaque fois qu'il veut s'exprimer, c'est sur les réseaux sociaux et en anglais que Rilès a dévoilé les contours d'un accord avec Republic Records.

Aux côtés de The Weeknd, Kid Cudi, Ariana Grande...

Après "sept mois de négociations", le rappeur normand devient le premier artiste hors des États-Unis à signer avec la célèbre filiale d'Universal Music, qui produit notamment The Weeknd, Ariana Grande, Kid Cudi ou encore Florence and the Machine. L'artiste, qui a posté jusque là tous ses titres sur Youtube sur le projet Rilèsundays, précise que pour ses prochaines musiques, Rilèsundayz reste le nom de son label et que Republic Records en est le partenaire. Un sacré coup de pouce tout de même pour continuer à se faire un nom, tout en gardant le contrôle de ses choix artistiques.

