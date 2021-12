Rap. Le jeune rappeur Georgio à livre ouvert sur la scène du 106 à Rouen

Après Bleu noir et Héra, le vendredi 23 novembre 2018, le jeune rappeur Georgio éditait son 3e album : XX5. Georgio se distingue par la pertinence de ses textes mis en valeur par des mélodies électros planantes et envoûtantes. Il nous parle de son dernier album qu'il présente jeudi 7 mars 2019 au 106 à Rouen (Seine-Maritime).

Qu'est-ce qui vous a orienté vers le rap ?

"C'est vraiment mon environnement où cette musique était écoutée partout : dans mon club de basket ou au collège. C'est naturellement devenu le moyen d'expression le plus évident pour moi. Par le rap, j'arrive à mettre des mots sur tout ce que je n'arrive pas à exprimer mais c'est aussi un moyen de prendre du recul sur ce que je vis ou sur le monde qui m'entoure."

Pouvez-vous me parler de vos premières scènes ?

"C'était à Paris, dans un bar proche de la gare de Lyon qui s'appelle Les combustibles. C'était un concert étudiant, un moment très excitant et stressant à la fois. On avait beaucoup bossé en amont avec Rooster (DJ), Sanka (backeur) et Diabi (DJ), afin de préparer le meilleur concert possible. Au niveau du ressenti, j'avais beaucoup d'appréhension, mais une fois sur scène je suis vraiment dans un monde parallèle où je ne pense à rien. Je me sens maître de la scène, véritablement poussé par l'énergie."

De quoi parle votre troisième album XX5 ?

"Il s'appelle comme ça car je l'ai écrit l'année mes 25 ans. Ce n'est pas un âge de raison mais c'est une période où je me suis senti bien plus mature et ou j'ai compris où était ma place et qui j'étais. XX5 c'est en quelque sorte les chroniques d'un jeune homme de 25 ans qui raconte ses joies, ses peines, ses doutes, ses réflexions et de ses amours. C'est un album intimiste. '31 janvier' raconte mon histoire au quotidien, 'Hier' parle du milieu dans lequel j'ai grandi. Je me livre d'avantage avec ce nouvel album."

Quel regard posez-vous sur le monde ?

"C‘est très nuancé et surtout plein d'espoir car je sens que les choses bougent en particulier la conscience écolo qui commence à émerger et puis les mouvements actuels témoignent du désir du peuple de sortir de sa condition, de s'éveiller."