Le-Havre. Football (Ligue 2) : Le Havre punit l'AC Ajaccio

Le match

Dans le jargon footballistique, on pourrait appeler ça un " attentat ". On jouait depuis à peine trois minutes quand Lejeune se rendit coupable d'une charge pour le moins musclée sur Bese. Un excès d'engagement sanctionné d'un carton rouge ! Le ton était donné. Le match s'annonçait électrique, l'ambiance volcanique, et ce n'est pas cette expulsion précoce qui allait arranger les choses. Des incidents de mai 2018, lors d'un match de barrage devenu tristement légendaire, est née entre le HAC et l'AC Ajaccio une rivalité peut-être éternelle, dont on a pu mesurer l'acuité tout au long de la soirée. Réduits à dix et déjà à cran, les Corses n'étaient pas loin d'imploser quand, entre la 15e et la 23e minute, le HAC trouva par deux fois l'ouverture. D'abord par Fontaine, dont la frappe, déviée par un défenseur insulaire, laissa Leroy impuissant. Ensuite par Kadewere, qui profita d'un centre de Fontaine (encore lui) pour inscrire son 4e but de la saison en championnat, le 6e toutes compétitions confondues (2-0, 23e). Les Ciel et Marine affichaient une détermination de tous les instants et multipliaient les occasions : coup franc de Fontaine détourné par Leroy (31e), tête de Mayembo sur le haut de la transversale (33e), frappe de Fontaine (décidément) au ras du poteau (45e).

Youga délivre le HAC

Le HAC repartait de plus belle au retour des vestiaires. Youga manquait d'assommer pour de bon l'ACA, mais son tir était repoussé juste devant la ligne de but par Gimbert, l'ancien Havrais, que le public n'eut de cesse de conspuer et d'insulter (48e). Mais alors qu'ils avaient le match bien en main, les hommes d'Oswald Tanchot baissaient d'intensité au fil des minutes. Les Ajacciens reprenaient leurs esprits, rééquilibraient les débats et parvenaient surtout à se relancer par Avinel, auteur d'un joli coup de tête (2-1, 57e). Le doute qui commençait à s'installer, Youga se chargea de le dissiper en reprenant victorieusement un corner de Ferhat (3-1, 75e). Cette fois, la victoire ne pouvait plus échapper aux Ciel et Marine, ce succès tant attendu après lequel ils couraient depuis sept journées. Le HAC grappille une place pour se retrouver en 9e position, à six points de Lens, 5e (avec un match en moins). Lens, c'est justement le prochain adversaire des Havrais, lundi 1er avril 2019 au stade Bollaert-Delelis. La victoire sera, là encore, impérative.

Les buts

15e : A vingt mètres, plein axe, Fontaine décoche une frappe déviée par un défenseur ajaccien. Leroy est battu sur sa gauche.

HAC - AC Ajaccio : 1-0

23e : A la suite d'un corner joué à deux entre Ferhat et Gory, le ballon arrive à Fontaine, côté droit. Le centre du Réunionnais trouve Kadewere, qui, en pivotant, parvient à ajuster Leroy.

HAC - AC Ajaccio : 2-0

57e : A la réception d'un coup franc de Coutadeur, Avinel place une tête hors de portée de Thuram.

HAC - AC Ajaccio : 2-1

75e : Sur un corner de Ferhat, Youga se jette rageusement pour catapulter le ballon au fond des filets.

HAC - AC Ajaccio : 3-1

La fiche

Arbitre : M. Léonard. Spectateurs : 7 575

Buts HAC : Fontaine (15e), Kadewere (23e), Youga (75e) ; AC Ajaccio : Avinel (57e)

Avertissements HAC : Ferhat (34e), Lekhal (53e) ; AC Ajaccio : Cavalli (26e)

Expulsion Ajaccio : Lejeune (3e)

HAC : Thuram – Bese (Ozdemir, 46e), Mayembo, Camara, Yago - Youga, Lekhal (cap) - Ferhat, Fontaine, Gory (Abdelli, 73e) – Kadewere. Ent : Oswald Tanchot

AC AJACCIO : B. Leroy – Hergault, Choplin, Avinel, Cabit – Coutadeur, Boé-Kane – Tramoni (Zady Sery, 81e), Cavalli (cap) (Sawai, 54e), Lejeune – Gimbert (J. Mendes, 73e). Ent : Olivier Pantaloni

A LIRE AUSSI.

Ligue 2 : Nancy assomme le HAC

Ligue 2 : Face à Metz, le HAC peut s'en vouloir

[Coupe de la Ligue] : Vainqueur de Nîmes, Le Havre s'offre un quart de finale à Bordeaux

Football (Ligue 2, 30e journée) : Le Havre perd (très) gros à Châteauroux

Football (Ligue 2, 17e journée) : Le Havre surclasse Nancy et retrouve le podium