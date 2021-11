Le-Havre. Football (Ligue 2, 33e journée) : Le Havre dédie sa victoire à Samba

Le match

"Enfant de la Cavée, enfant du HAC, repose en paix Samba". C'est avec cette banderole déployée dans la tribune kop que les Havrais, tout de noir vêtus, avec le prénom de Samba floqué au dos de leur maillot, sont entrés dans l'arène, quelques minutes plus tôt que le protocole habituel. Le temps de rendre un hommage poignant à Samba Diop, décédé la semaine passée à l'âge de 18 ans. Sa famille, ses éducateurs, ses potes du centre de formation de la Cavée Verte, toute la famille du HAC étaient rassemblés au bord du terrain, plongés dans un chagrin abyssal, pour ce moment de recueillement ponctué d'une minute d'applaudissements.

Une erreur si bien réparée

Et puis il a bien fallu jouer ce match. Qu'en retiendra-t-on ? Le manque de réussite des Havrais en première mi-temps sur deux frappes de Youga (7e) et Gory (42e) repoussées par la transversale. Mais surtout leur force de caractère pour revenir dans la partie, grâce à un joli but de Gory (39e), à point nommé pour relancer les siens après la bourde de Thuram sur l'ouverture du score signée Kemen, dont la frappe semblait pourtant sans danger (10e). On retiendra aussi leur très bonne seconde période, pleine d'envie, d'allant et de générosité. Des efforts récompensés par un but de Moukoudi synonyme de victoire (62e), la 14e de la saison. Un succès en guise d'hommage à Samba.

Prochain match le vendredi 20 avril 2018 à Lens.

Les buts

10e : Kemen décoche une frappe a priori anodine. Légèrement dévié, le ballon file entre les gants de Thuram, coupable d'une grossière erreur.

HAC - GFC Ajaccio : 0-1

39e : Bonnet fait des siennes sur le côté gauche. Son centre trouve Gory, dont la superbe reprise du gauche trouve la lucarne d'Elana.

HAC - GFC Ajaccio : 1-1

62e : Côté gauche, Ferhat adresse un centre à ras de terre en direction de Gory, dont la frappe est repoussée par Elana. Le ballon arrive dans les pieds de Moukoudi, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

HAC - GFC Ajaccio : 2-1

La fiche

Arbitre : M. Batta. Spectateurs : 5 577

Buts :

HAC : Gory (40e), Moukoudi (62e) ;

Gazélec Ajaccio : Kemen (10e)

Avertissements :

HAC : Ferhat (21e) ;

Gazélec Ajaccio : Kemen (21e)

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Youga, Lekhal – Ferhat, Bonnet (c), Gory (Assifuah, 74e) – Mateta (Andriatsima, 81e)

Entraîneur : Oswald Tanchot

GAZELEC AJACCIO : Elana – Puel, Lloris, Bréchet (c), Mombris – M'Changama, Kemen, Bahamboula – Jobello, I. Touré, Armand (Veselinovic, 85e).

Entraîneur : Albert Cartier

