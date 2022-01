Création originale. Augustine a disparu : un vaudeville inspiré par l'univers de Flaubert

Comme chaque année, la troupe de l'atelier théâtre du musée Flaubert donne naissance à une nouvelle pièce de théâtre inspirée par l'œuvre ou la vie de Flaubert. Ce nouvel opus qui puise son inspiration dans le duo comique Bouvard et Pécuchet marie humour et littérature ! Michèle Guigot orchestre cette écriture collective et nous parle de cette création originale :

De quoi parle cette nouvelle pièce ?

"L'intrigue se passe au temps de Flaubert, dix ans après la Révolution de 1848 dans un petit village proche de Rouen. Nous sommes plongés dans l'intimité de la famille Robineau. Monsieur est notaire, Madame est une épouse catholique fervente. Leur jeune fille de 15 ans Augustine disparaît et les deux personnages qui se chargent de l'enquête ne sont autres que Bouvard et Pécuchet : les deux idiots nés de l'imagination de Flaubert. Comme dans le livre de Flaubert, ils veulent mettre à profit des compétences nouvellement acquises en menant ces recherches."

Comment la pièce fait-elle écho à l'œuvre de Flaubert et au musée Flaubert ?

"Parmi les personnages de cette pièce nombreux sont ceux qui représentent des pratiques en vogue à l'époque comme les magnétiseurs, la divination ou les médecins phrénologues : des sciences ésotériques ou médicales. En fait Madame Robineau est psychologiquement instable et fait appel à ce type de praticien en espérant leur aide. Nous cherchons à restituer un contexte scientifique et historique aussi proche que possible de la réalité c'est notre façon de rendre hommage au littérateur et au cadre dans lequel est jouée la pièce."

Qui est Augustine ?

"C'est une jeune fille de 15 ans élevée en école religieuse comme beaucoup de jeunes filles à cette époque. À cet âge se pose la question de son avenir. Elle a le choix entre trois voix distinctes : le couvent, le mariage ou la formation professionnelle dans une école laïque. Cependant Augustine, contrairement aux filles à cette époque est d'un caractère bien trempé. Elle s'intéresse à la culture, aux idéologies de l'époque et n'est pas soumise. C'est notre plus jeune comédienne qui l'incarne (elle a 15 ans, l'âge du rôle). Ce rôle a été écrit spécialement pour elle, en fait tous nos rôles sont écrits sur mesure pour que chacun des 18 comédiens trouve leur place."



Est-ce que Flaubert est cité dans la pièce ?

"Comme souvent il apparaît en filigrane dans notre pièce. L'intrigue se passe au moment où l'auteur vient de se faire connaître à Paris avec la parution de Mme Bovary. Les personnages de la pièce parlent de lui comme s'ils avaient rencontré leur créateur. Il y a un va-et-vient constant entre la fiction des personnages et la réalité de l'écrivain."

Quel est le genre de la pièce ?

"C'est clairement un vaudeville basé sur des rebondissements et des malentendus. C'est une pièce virevoltante et cela demande beaucoup de travail d'écriture et de jeu pour retrouver ce rythme si particulier au vaudeville. L'effet comique passe aussi par la caricature des personnages tant dans leur profil psychologique que social."

Les 26, 29 à 20h et 30 mars 2019 à 18h au Musée Flaubert à Rouen et le 5 avril 2019 à 20h salle des fêtes du Cailly, 8 à 12€. Résa 06 32 38 15 45

