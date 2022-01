Festival d'humour. Le festival d'humour normand Rire en seine souffle ses dix bougies

Le festival d'humour normand Rire en Seine célèbre sa 10e édition en 2019 avec une programmation foisonnante dont Mathilde Guyant, directrice et programmatrice, nous fait part.

Quel élan a pris le festival en 10 ans ?

"Dès l'origine, c'était un festival intercommunal, disséminé sur six communes de Seine-Maritime et de l'agglomération de Rouen. Nous avions déjà l'idée de nous étendre sur les campagnes. Pour cette 10e édition, une dizaine de communes sont concernées, nous nous sommes étendus géographiquement et en parallèle la programmation n'a cessé d'évoluer et de s'enrichir. En 2010, nous étions les seuls à défendre l'humour sur le territoire, nous étions vraiment précurseurs. Aujourd'hui le genre est beaucoup mieux défendu en Normandie et des salles spécialisées ont vu le jour. Mais notre festival vient toujours enrichir cette offre avec des propositions vraiment audacieuses, la participation de têtes d'affiche, des créations originales et un soutien aux nouveaux talents."

Quelle est aujourd'hui l'aura dont jouit ce festival ?

"Nous avons de plus en plus de visibilité et nous nous réjouissons d'avoir vraiment soutenu des artistes prometteurs dès leurs débuts. Des artistes de la France entière participent à nos tremplins et nous avons pu contribuer au succès d'humoristes tels qu'Élodie Poux (nous étions parmi les premiers à défendre son talent) ou encore Karl Decamp, Laura Maune et Christine Berrou. Notre rôle est de mettre un coup de projecteur sur des humoristes prometteurs mais nous accueillons aussi chaque année des têtes d'affiche et notre jury se professionnalise de plus en plus. C'est un festival qui a toujours eu beaucoup d'ambition et un haut niveau d'exigence et tout cela contribue à l'aura de ce festival."

Comment célébrez-vous les dix ans du festival ?

"Pour ces 10 ans, nous avions envie de retrouvailles. 50 humoristes sont programmées du 27 septembre au 20 octobre et nombreux sont ceux qui sont déjà venus au festival. On a le plaisir d'accueillir à nouveau Fabien Kachev qui pratique un humour très visuel et qu'on a rarement l'occasion de voir sur scène malgré qu'il ait été sollicité par Patrick Sébastien pour son émission Le plus grand cabaret du monde. Notre programmation regorge de propositions insolites comme la pièce de théâtre Les faux british présentée à Dullin le 12 octobre ou l'humour musical déjanté des Swinging poules. Mais c'est aussi le moment de provoquer des rencontres. Nous aurons par exemple un plateau partagé avec trois maîtres de l'humour qui vont collaborer ensemble pour la première fois : Wally, Bernard Azimuth et Albert Meslay, c'est tout à fait inédit ! Il y a aura aussi des soirées thématiques comme la soirée de l'insolence le 8 octobre avec Manuel Pratt et Alexandra Pizzagali dans un humour corrosif et provocateur et un gala d'ouverture ou 10 artistes célébreront les 10 ans du festival !"

Du 27 septembre au 20 octobre 2019, à Rouen et alentour. Infos et programme complet sur rirenseine.fr

