Arts de rue. Le festival Vivacité a la tête dans les étoiles pour ses 30 ans

Vivacité, festival des arts de la rue de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) organisé par la Ville et l'atelier 231, fête cette année ses 30 ans. En charge de la programmation, Anne Le Goff, directrice de l'Atelier 231 nous annonce les pépites de cette nouvelle édition !

Quelles seront les nouveautés de cette édition ?

Anne Le Goff : "Le festival présente dix créations originales et une re-création pour le dimanche de clôture de la fanfare Jo Bithume : un spectacle créé à l'occasion des 20 ans de la fanfare qui a beaucoup tourné jusqu'en 2014 et que le public de Vivacité aura le plaisir de re-découvrir ! Cette année c'est une édition spéciale puisqu'on célèbre les 30 ans de Vivacité. Alors on retrouve des compagnies qui ont marqué l'histoire de Vivacité comme Le Petit théâtre de pain, Annibal et ses éléphants ou Generik vapeur. C'est l'occasion de faire revivre l'histoire de la manifestation : le groupe Tonne s'inspire par exemple de la technique du suédage [NDLR : remake avec de faibles moyens techniques] pour recréer l'atmosphère de Vivacité par le témoignage et le souvenir que les festivaliers en ont gardé."

Quel sera le point fort de Vivacité cette année ?

"Vivacité s'inscrit au cœur de la cité. On célèbre aussi cette année l'inauguration de la place de l'hôtel de ville restaurée et nous avons confié cette mission à la compagnie Oposito qui investit cette place centrale avec une grande fresque déambulatoire orchestrée par un maître de cérémonie. Pour cette création, le public est invité à respecter un dress code et viendra participer à la Danse de la place. Vivacité met l'accent sur la participation du public. De même, dans le spectacle imaginé par trans express dans lequel les artistes musiciens et acrobates évoluent sous et sur un lustre monumental suspendu, le public est invité à danser. Mais nous accueillons aussi un projet vraiment particulier en partenariat avec l'Opéra de Rouen qui souligne le lien entre la manifestation, l'espace urbain et les habitants : c'est la pièce musicale de Pierre Sauvageot. Les musiciens investissent les balcons de l'immeuble Gascogne de l'espace Marcel Lods pour interpréter cette œuvre contemporaine et les habitants ont été mis à contribution car leurs voix sont intégrées à la partition."

Quel est le thème de l'année ?

"Nous avons choisi pour thème 'entre terre et ciel' cette année car Vivacité est vraiment une invitation au rêve, à la poésie et au merveilleux. À cette occasion Luke Jerram installe dans l'espace Marcel Lods une lune monumentale. C'est un ballon gonflé à l'hélium dont l'artiste a rendu surface la plus réaliste possible en s'inspirant des clichés de la Nasa. Sous la lune on pourra écouter les portraits sonores que les festivaliers ont confiés aux Vibrants défricheurs dans les cabines audios mises à disposition sur le site. Les plastiqueurs ont aussi imaginé un décor en lien avec ce thème en disséminant des ailes géantes dans le bois de la Garenne. Ce thème permet aussi d'évoquer le futur de Vivacité. Cette année une page se tourne puisqu'on célèbre les 30 ans mais un nouveau chapitre s'annonce."

Quels sont les chiffres de cette nouvelle édition ?

"Nous accueillons 30 compagnies dans le programme officiel pour marquer le coup. Ce fut un choix difficile et le festival pour ses 30 ans atteint une ampleur exceptionnelle. Cela a été rendu possible grâce à nos nombreux partenaires : la Région, la ville de Sotteville-lès-Rouen bien entendu, le Département, la Métropole et la Drac entre autres. Parmi ces 30 compagnies, la moitié d'entre elles sont fidèles à la manifestation et sont venues régulièrement au cours des 30 dernières années. Nous avons aussi une programmation off qui n'a cessé de croître depuis 1994 car Vivacité est vraiment un vivier de création artistique dans lequel puisent les programmateurs et cette année 50 compagnies s'ajoutent à notre sélection du 'In'. C'est donc une très grosse édition qui s'annonce avec 350 représentations le temps du week-end et nous attendons plus de 100 000 spectateurs !"

Du 28 au 30 juin 2019 en centre-ville de Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. atelier231.fr

