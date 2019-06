La nouvelle place de l'hôtel de ville de Sotteville-lès-Rouen dévoilée

C'est l'aboutissement d'un "projet qui date de plus de 25 ans", a déclaré Luce Pane, la maire de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), dimanche 23 juin 2019, à l'heure d'inaugurer la rénovation de la place de l'hôtel de ville. L'occasion de remercier les entreprises et l'ensemble des équipes techniques "qui ont travaillé main dans la main depuis 2014 pour voir aboutir ce vaste projet".

"Un travail collectif"

Luce Pane a également souligné la bienveillance des commerçants sédentaires et des commerçants des marchés pour lesquels, malgré les importants travaux, tout a pu continuer. "Les Sottevillais ont été particulièrement bienveillants, et leur intérêt et leur curiosité ont fait de ce projet un beau travail collectif de concertation et d'échange.", a-t-elle ajouté. "Cette place publique c'est l'agora, avec la culture, le sport, les rencontres, la convivialité. On a fait entrer notre place dans la modernité parce qu'elle répond mieux à une ville apaisée."

Réalisés durant onze mois, les travaux ont permis de donner plus de place aux différents modes de circulation (vélo, piéton, voiture) tout en conservant un espace qui peut accueillir des événements comme le marché et le festival Viva Cité. Le montant de l'opération s'élève à près de 5 millions d'euros, avec la participation de la métropole de Rouen, à hauteur de 3,4 millions d'euros.

