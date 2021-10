Comédie. Couscous aux lardons : une comédie à voir au Théâtre à l'Ouest à Rouen

Déjà présentée à Rouen (Seine-Maritime) au Théâtre à l'Ouest il y a quelques mois et victime de son succès, la pièce de Farid Omri est de retour, interprétée par l'équipe lyonnaise : le duo de comédien Najib Guerfi et Laetitia Sleska. Éric Gautret, tourneur et producteur de la pièce, nous explique les raisons de l'exceptionnelle longévité de cette comédie de boulevard :

Quelle est l'histoire de cette pièce ?

Éric Gautret: "Elle est née à Paris en 2006 où elle a beaucoup tourné, notamment au théâtre de la Grande comédie ou au Montorgueil. En 2014, l'auteur Farid Omri me contacte en me faisant part de son désir d'exporter la pièce en province. Nous avons donc commencé à essaimer à Marseille, au théâtre de la Comédie des Suds, à Lyon à l'Odéon et au Rideau rouge, puis à Bordeaux dans des cafés-théâtres et dans des petits théâtres. Plusieurs troupes jouent donc simultanément dans ces grandes villes. À Rouen, c'est un duo de comédien lyonnais qui interprétera la pièce. Ils se donnent la réplique depuis plus de trois ans et leur complicité sur scène est évidente !"

Quels ont été les choix de l'auteur ?

"Farid Omri, qui a fait une carrière d'humoriste sur Paris, est décédé en 2017, mais sa pièce lui survit ! Il a eu le désir de s'orienter vers la comédie. Il a d'ailleurs écrit deux autres pièces avant de s'atteler à Couscous aux lardons, mais c'est celle-ci qui a remporté l'adhésion unanime du public ! Dans Couscous aux lardons, il se sert de l'humour comme d'un outil pour transmettre un message de tolérance. Il y parle d'un sujet de société : les problèmes auxquels sont confrontés les couples mixtes, issus de cultures différentes. Lorsque la pièce est sortie en 2006, le choc des cultures et le vivre ensemble étaient déjà d'actualité et le sont toujours."

Quels sont les atouts de la pièce ?

"C'est un texte très drôle. La complicité des comédiens est indispensable car cela fuse, c'est très enlevé, l'interaction est permanente entre eux deux. C'est une pièce d'apparence légère, mais la force de la pièce réside en son message. Sous couvert d'humour elle questionne le spectateur. L'auteur parvient à ne pas sombrer dans la caricature mais décrit avec acuité les sujets de frictions d'un couple mixte. Farid analyse très finement les rapports du couple, mais aussi le regard que leurs proches peuvent avoir sur la relation, en particulier les belles-mères. L'intrigue commence au mariage et s'achève à l'arrivée du premier enfant. Il nous donne à voir une véritable tranche de vie et chaque anecdote sonne vrai. Son ton est un peu caustique, il s'amuse à chatouiller les faiblesses et les contradictions de chacun, mais c'est surtout une pièce remarquable pour la sincérité et la justesse de son ton."

