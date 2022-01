Caen. Football (Ligue 1) : Caen, dernière chance de reverdir ? 

A neuf journées de la fin de la saison, la donne est de plus en plus claire pour le SM Caen. Dix-neuvièmes et premiers relégables, les Malherbistes doivent impérativement l'emporter contre les Verts pour espérer encore raccrocher le groupe de prétendants au maintien direct. Cette victoire que Caen n'a goûté qu'une fois en 20 matchs, elle aurait forcément un goût à part si l'on en croit Fabien Mercadal, l'entraîneur caennais.

Le coach du SM Caen est également le comportement à avoir dans ce difficile combat qui s'annonce en vue du maintien et a été particulièrement clair quant aux états d'âme des uns ou des autres :

Au classement, il s'agit en cette 29e journée, d'une des dernières chances comptables pour Caen d'espérer reprendre le groupe d'équipes pour le moment hors de danger. Même si Fabien Mercadal ne semble plus guère se faire d'illusions sur un maintien direct.

Caen-Saint-Étienne, ce samedi soir 16 mars 2019 à partir de 20h au stade d'Ornano.

