Caen. Football (Ligue 1) : Humilié par Saint-Étienne, Caen plonge dans le néant 

Le match.

Depuis des semaines, les analyses conduisaient toujours à espérer que Caen puisse se sauver directement et ainsi éviter les trois dernières places synonyme de danger, on sait ce soir, après 29 journées que ça ne sera pas possible. Jamais Caen cette saison n'avait été aussi catastrophique que face aux Verts. D'entrée, c'est Samba qui se manque et permet à Hamouma d'ouvrir la marque. L'ancien malherbistes a ensuite profité des boulevards et de l'apathie défensive des normands pour offrir deux caviars, l'un à Beric (20e), l'autre à Nordin (30e) pour un 0-3 absolument saisissant. Le stade oscille entre colère et silence, abattu par ce qu'il voit. Faciles, les Stéphanois déroulent tranquillement et laisse le temps courir surtout que le SM Caen ne montre absolument aucune réaction, Polomat est même tout proche de quadrupler la mise (35e).

Encéphalogramme plat...

Logiquement raccompagnés par une énorme bronca à la pause, les Caennais reviennent avec une bonne partie de la tribune du Malherbe Normandy Kop vidée de ses supporters, démissionnaires pendant le repos. Et toujours sans la moindre réaction. Au contraire, c'est Hamouma qui vient butter sur Samba (55e). Les supporters des Verts s'en donnent à coeur-joie, ceux de Caen restés, demeurent sans voix devant la bouillie de prestation présentée. Une seule frappe, même pas cadrée, Caen sombre corps et biens sans que Ruffier n'ait à signer la moindre intervention. Djiku lui, est encore là pour éviter que Beric ne signe un doublé (85e). Ce n'est que partie remise puisque dans la foulée, c'est le jeune Ghizali qui enfonce le clou avant que Vada n'expédie définitivement les Normands par le fond (86e, 90e). Caen est tombé plus bas que terre, ce soir.

Les buts

4e : Sur un déboulé axe gauche, Hamouma slalome et finit par frapper en entrée de surface. Alors que la frappe était écrasée, Samba se rate et laisse filer le ballon au fond des filets.

Caen : 0- Saint-Etienne : 1

20e : Décalage sur le flanc droit pour Hamouma qui sert un centre parfait sur Beric qui n'a plus qu'au conclure de près.

Caen : 0- Saint-Etienne : 2

30e : Sur une touche, Hamouma s'amuse de la défense normande et sert Nordin qui bat Samba d'un tir placé tranquille.

Caen : 0- Saint-Etienne : 3

85e : Sur un premier décalage, Ghezali est contré par Djiku mais le jeune attaquant visiteurs se bat et avec Gueye récupère le cuir avant d'expédier un boulet dans la lucarne de Samba.

Caen : 0- Saint-Etienne : 4

90e : Dédoublement parfait entre Ghezali et Cabella qui aboutit à Vada dont la frappe ne laisse aucune chance à Samba.

Caen : 0- Saint-Etienne : 5

La fiche.

Mi-temps : 0-3, Arbitre : M. Batta, Spectateurs : 18276

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit, Genevois (Zahary 41e), Djiku, Diomandé, Khaoui, Fajr (cap), Joseph (Imorou 46e), Tchokounté (Beauvue 64e), Crivelli, entr : Fabien Mercadal

SAINT-ETIENNE : Ruffier (cap), Polomat, Saliba, Kolodziejcak, Subotic, M'Vila, Ait-Bennasser, Hamouma (Ghezali 78e), Cabella, Nordin (Vada 74e), Beric, entr : Jean-Louis Gasset

Buts : Saint-Etienne : Hamouma (4e), Beric (20e), Nordin (30e), Ghezali (86e), Vada (90e)