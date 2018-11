Football : Mercadal avant Monaco, "c'est le match le plus important"

Tendance Ouest a écrit :

Le réalisateur Cyril Dion à Caen

Cyril Dion, le réalisateur du film Demain et co-fondateur du mouvement Colibris anime une conférence : "Écologie : demain, et après ?", ce vendredi 23 novembre 2018, à 20h30, à l'amphithéâtre Tocqueville de l'université de Caen. La participation est de 12 euros. La moitié des recettes seront versées au mouvement Colibris, qui lutte pour bâtir des modèles de vie en commun, respectueux de la nature et de l'être humain.

15h12