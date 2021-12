Rouen. [Replay] Entretien exclusif avec Patrick Bruel en Normandie

Il est 17h00, mercredi 13 mars 2019, la salle du zénith de Rouen est vide. Sur scène, des tonnes de matériel déchargées de sept semi-remorques. Un plan de feu colossal, cinq musiciens qui s'accordent et attendent le maître de cérémonie.

Dans la fosse, dix auditrices de Tendance Ouest ont décroché leur pass pour assister aux balances et à l'interview exclusive que Patrick Bruel a accordé à la première radio indépendante de Normandie.

10 auditrices de Tendance Ouest ont remporté leur rencontre avec Patrick Bruel. - Jean-Baptiste Bancaud

Le patron, c'est lui

Patrick Bruel est organisé, précis et respectueux. Même après plus de quarante ans de carrière. Pas le genre de star à faire attendre ses musiciens, ses techniciens et les dizaines de "petites mains" à son service. Sa répétition est annoncée à 17h00. À 17h00 "pétante" il est sur scène. Sans aucun doute possible, ici, le patron c'est lui et lui seul. L'acteur, producteur, auteur, compositeur, interprète règle le moindre détail artistique.

À 18h05, Patrick Bruel est en direct sur Tendance Ouest pour 45 minutes. Heureux, simple et direct, le chanteur revient dès le début de l'entretien sur son concert de la veille à Caen "le concert à Caen est l'un des plus grands concerts que j'ai fait de ma vie. Il y avait quelque chose dans cette salle de particulier… C'était fou ce concert".

Patrick Bruel, le mercredi 13 mars 2019, en direct sur Tendance Ouest. - Jean-Baptiste Bancaud

Ecoutez l'intégralité de l'interview. Patrick Bruel répondait aux questions de Charles Douchy.

Patrick Bruel au zénith de Rouen_Part1 Impossible de lire le son.

Patrick Bruel au zénith de Rouen_Part2 Impossible de lire le son.

10 auditrices de Tendance Ouest ont remporté leur rencontre avec Patrick Bruel. - Jean-Baptiste Bancaud

Patrick Bruel, le mercredi 13 mars 2019, en direct sur Tendance Ouest. - Jean-Baptiste Bancaud

Patrick Bruel, le mercredi 13 mars 2019, en direct sur Tendance Ouest avec Charles Douchy. - Jean-Baptiste Bancaud

Merci à la direction et aux équipes du Zénith de Rouen pour l'accueil chaleureux et professionnel.

Merci à Nathalie Vivier d'avoir été aux petits soins.