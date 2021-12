Caen. [Replay] Pascal Obispo, invité des Rencontres VIP de Tendance Ouest

Avec les Tendance Live, c'est l'une des marques de fabrication de Tendance Ouest : les Rencontres VIP. Plusieurs fois dans la saison, la première radio indépendante de Normandie permet à quelques auditeurs, ayant remporté leur place à l'écoute de l'antenne, de rencontrer un artiste. Dans un cadre toujours intimiste.

Jeudi 19 septembre 2019, Pascal Obispo s'est prêté au jeu, en direct, depuis les studios de Tendance Ouest à Caen (Calvados.)

Sa tournée, la disparition récente de son ami et artiste, Philippe Pascal, The Voice et même… son anniversaire de mariage, Pascal Obispo s'est livré aux auditeurs de Tendance Ouest en toute sincérité.

Réécoutez ici son interview grâce à notre replay :

Deux dates en Normandie sont prévues dans le cadre de la tournée de Pascal Obispo : le 8 octobre au Zénith de Rouen (Seine-Maritime) et le 9 octobre au Zénith de Caen (Calvados).