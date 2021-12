Caen. Caen : la piscine et le gymnase de la Grâce de Dieu de nouveau ouverts

Dimanche dernier, une tempête de vent avait provoqué des dégâts sur la toiture de la piscine et du gymnase de la Grâce de Dieu à Caen (Calvados). Des panneaux translucides ont été arrachés et avait provoqué la fermeture des deux équipements pendant trois jours. Ni le public, ni les lycées à proximité ne pouvaient y accéder pour leurs créneaux d'activité physique. Les rencontres sportives a proximité de la piscine et du gymnase avaient également été délocalisées.

Une bâche de protection avant les travaux

Selon la communauté urbaine Caen La Mer, une entreprise spécialisée est intervenue dès lundi 11 mars 2019 sur le complexe sportif de la Grâce de Dieu pour constater les travaux à réaliser et poser une bâche provisoire dans l'attente des travaux de réparation définitifs. Un diagnostic plus complet est à établir.

En revanche, le gymnase et la piscine de la Grâce de Dieu à Caen ont pu être de nouveau rendus accessibles à partir de ce mercredi 13 mars.

