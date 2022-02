Caen. Caen : un nouveau Point Information Jeunesse à la Grâce de Dieu

C'est un lieu coloré et complètement rafraîchi qui accueille les visiteurs, au sein de l'espace Malraux du quartier de la Grâce de Dieu, à Caen (Calvados). Fini les vieilles étagères et le ton blanc cassé : 22 ans après sa création, le Point information jeunesse (Pij) s'est offert une nouvelle jeunesse.

Pour l'inauguration, mercredi 3 avril 2019, une vingtaine de jeunes avaient fait le déplacement. Tous et toutes sont venus voir la fin des travaux auxquels ils ont contribué. Ils ont par exemple choisi les nouvelles couleurs et les meubles de leur nouveau lieu de documentation.

Ouvert à tous... pour tous les sujets

Ce lieu dédié aux 15-25 ans répond à six thématiques de la vie des jeunes. Ils peuvent y trouver des informations sur la mobilité et le volontariat, pour tout ce qui concerne les services civiques, stages ou même les études à l'étranger. La thématique des métiers, des formations et de la citoyenneté y est abordée, sans oublier celles en lien avec la vie quotidienne, comme les démarches pour obtenir des aides au logement, des bourses. Les jeunes peuvent aussi trouver des ressources sur les loisirs, les vacances et, enfin, la santé et les conduites à risque. De la documentation, un ordinateur… Tout a été pensé pour répondre à chaque demande.

Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

A LIRE AUSSI.

À Caen, les Gilets jaunes s'engagent pour les plus démunis

Figo, Ronaldinho et Saha visent la lucarne... du business numérique

"Si je reste vivant": chroniques de la ghouta

Chômage en zone euro: les jeunes toujours à la peine malgré la reprise

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français