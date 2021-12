Basket : le CBC trébuche sur la dernière marche

Les Caennais ont chèrement payé une entame de match ratée. "On n'était pas là en première mi-temps, reconnaît le capitaine Nadir Naïdji. Quand on n'est pas dans l'intensité, on ne ressemble à rien. C'est ce qui s'est passé." Incapable de tenir un duel en défense et d'appliquer son jeu collectif en attaque, le CBC était réduit à un rôle de faire-valoir. A la mi-temps, il déplorait 27 points de retard (53-26). Le match prenait alors des airs d'humiliation.

Secoués à la pause, les Caennais réattaquaient les débats avec de toutes autres intentions dans le troisième quart-temps. "On s'est mis à jouer au basket", indique simplement Nadir Naïdji. S'appuyant sur une défense bien meilleure (14 points encaissés dans le troisième quart, contre 32 dans le précédent), les Caennais revenaient à treize longueurs en profitant des contre-attaques et d'une adresse retrouvée. L'embellie était néanmoins de trop courte durée pour laisser espérer un retournement de situation.

Pas loin du top 5

Saint-Brieuc se mettait définitivement à l'abri dans le dernier quart. "On rate quelques shoots, on laisse quelques rebonds et ça remonte vite. On s'est battu jusqu'à la fin. On a fait une très mauvaise première mi-temps mais une très bonne deuxième mi-temps." Cette défaite, révélatrice des petits défauts caennais ("on n'est pas assez méchants", "on est jeunes"), constitue paradoxalement une bonne opération comptable. Caen est passé de la septième place de Nationale 2 à la sixième.

"C'est une bonne chose, estime Nadir Naïdji. Notre objectif était d'accrocher le Top 5, on n'en est pas loin. Par rapport aux blessures dont on a souffert toute la saison, on est bien classés. On peut envisager de voir plus haut la saison prochaine." Caen, qui mise énormément sur un investissement de Nicolas Batum, un de ses anciens joueurs, visera la montée en Nationale 1. Ce sera avec un effectif peu modifié mais renforcé par un à deux éléments : un ailier et éventuellement un pivot.