Basket /N2M : le CBC change de dimension en gagnant à Saint-Brieuc

Désormais deuxième du classement, Caen est plus qu'un outsider de luxe. Il fait partie des principaux favoris dans la quête des play-off d'accession en Nationale 1. "Il faut qu'on confirme tout ça, mais si on continue de bosser comme on bosse il n'y aura pas de mésaventure", estime Fabrice Calmon. L'entraîneur caennais ne cachait pas sa satisfaction au soir de la victoire des siens chez une équipe "surdimensionnée", la meilleure du championnat selon lui.

"Des joueurs phénoménaux"

Après un début de match plus qu'hésitant, conséquence de "beaucoup de fébrilité", Caen a réalisé une prestation "quasi-parfaite". Guillaume Ramirez (20 points) et ses partenaires ont égalisé avant la fin du premier quart-temps et ont pris les commandes à la mi-temps (32-36, 20'). Les Caennais n'ont plus jamais lâché leur avantage. "Les joueurs ont été phénoménaux dans l'application des consignes, souligne Fabrice Calmon. Laisser Saint-Brieuc à 64 points chez lui, c'est une vraie performance."

Une défense très intelligente, un jeu extérieur complet et une raquette verrouillée, malgré l'absence pour blessure d'Assane Seck, ont été les clés de la victoire. Caen doit maintenant confirmer à domicile samedi 12 janvier (20h) face à une équipe d'Ormes très physique, "capable du pire comme du meilleure".